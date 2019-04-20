Массовая драка полицейских произошла на юге Москвы

Сотрудники полиции были не на службе и находились в общественной месте в гражданской одежде. Проводится служебная проверка.

Руководителей виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом Интерфаксу сообщили в столичном главке.

МК пишет, что драка случилась минувшим вечером в одном из баров на улице Борисовские пруды. Сотрудники уголовного розыска подрались с инспекторами ДПС. Драка началась после того, как дорожные полицейские сделали замечание слишком шумной компании из Угро. В результате пять человек получили травмы. Одного сотрудника ДПС увезли из бара на «скорой помощи». Однако, до больницы он не доехал, потребовал остановить машину и ушел домой.