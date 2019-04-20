Суд Нальчика на два месяца арестовал главу совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова

Его подозревают в организации применения насилия по отношению к полицейским на несогласованном митинге, который прошел в Магасе 27 марта, сообщает Медиазона". По словам адвоката Джабраила Куриева, в материалах дела были копии справок из центра «Э», на которых отсутствовали даты, подписи и печати. Эти документы якобы свидетельствуют о том, что Ужахов может скрыться от следствия. Куриев добавил у Малсага Ужахова диабет, есть инвалидность из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Состояние здоровья активиста суд во внимание не принял.