Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия Бессмертный полк почти за месяц до Дня Победы

Для этого нужно заранее зарегистрироваться, а число мест строго ограничено. Студентам обещают, что им не придется идти весь многокилометровый маршрут – они смогут встать в первый ряд, вместе с президентом Путиным, перед выходом колонны на Красную площадь. Инициатива исходит от ассоциации спортивных студенчески клубов России, которая размещает соответствующие сообщения в соцсетях.

В самом движении «Бессмертный полк» утверждают, что никакого отношения к распределению мест и тому, как и кто пойдет во время шествия, отношения не имеют. Об этом нам сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» от Москвы Вероника Крылова.

«Интересно, кто им (студентам) предлагает эти места?! У нас такого нет. Мы не в курсе происходящего, и о том, что можно занять какие-то первые места. Не знаю, мы к этому точно не имеем никакого отношения», — заявила она.

В.Крылова считает, что неважно, в каком именно месте колонны находиться участникам акции: в конце, в начале или в середине.

«Мы же идем не ради места в колонне, мы идем, прежде всего, со своим родственником. Вот я иду со своим дедушкой, и мне все равно, где я с ним пройду: по Красной площади или у себя в районе, или у родителей в деревне. Потому что я пойду с дедом», — подчеркнула она.