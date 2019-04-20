Следствию пока не удалось установить личность человека, который поджог здание Еврейской академии в Подмосковье

Следствию пока не удалось установить личность человека, который поджог здание Еврейской духовной академии в Раменском районе Подмосковья. На записи камер наблюдения виден силуэт мужчины, который перелез через забор и направился к строению на территории академии. В этой постройке хранились продукты.

Поджог случился минувшим вечером, в канун Песаха – одного из самых значимых иудейских праздников. На дверях академии была нарисована свастика. В момент поджога в здании находилось около 60 человек – ученики, раввины и гости, собравшиеся на ритуальную трапезу. Никто из них пострадал.