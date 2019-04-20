В состоянии здоровья писателя Дмитрия Быкова наблюдаются положительные изменения. Об этом рассказал председатель редакционного совета Новой газеты Дмитрий Муратов, которые последние несколько дней проводит рядом с Быковым и его родными. Муратов сказал, что был в реанимации и встречался с врачами НИИ им. Бурденко.

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда он прилетел читать лекцию. Через несколько дней по решению Минздрава писателя перевели на лечение в Москву.