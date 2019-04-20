Директора петербургского Большого театра кукол Александра Калинина на два месяца отправили под арест

Его подозревают в получении особо крупной взятки.

Силовики нашли в театре, в офисе самого Калинина восемь миллионов рублей наличными. Как пишет портал Фонтанка Ру, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, объяснить их происхождение он не смог. Директора петербургского Большого театра кукол подозревают в получении отката. Сумма, которая фигурирует в деле значительно меньше найденной: по версии следствия, Калинин получил чуть больше миллиона в виде отката за подписание контракта с компанией «Петербургское созвездие». Она должна была поставить реквизит для спектакля «Зима, когда я вырос». По подозрению в даче взятки задержали генерального директора фирмы Ольга Силаева. Она, в отличие от Калинина, отправлена под домашний арест. Мужчина же пробудет как минимум до 17-го июня в Следственном изоляторе.

Арест Калинина вызвал негодование в театральной среде Петербурга. Многие собеседники считают, что эта ситуация может стать вторым «Делом седьмой студии».