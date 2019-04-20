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Эксклюзив Эха 14:00, 20 апреля 2019

В Раменском районе Подмосковья подожгли крупнейшую в России Еврейскую академию Торат Хаим

Как сообщила пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова, при пожаре никто не пострадал. Сгорел склад, где хранились продукты. В поджог произошел минувшим вечером перед началом праздника Песах.

Личность человека, который устроил минувшим вечером поджег в еврейской академии в Подмосковье, еще не установлена. Это дал понять нашему корреспонденту охранник Игорь Степнов.

По словам Степнова, угроз руководству академии и сотрудникам не поступало.



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