Московским студентам предлагают пройти рядом с президентом Путиным на шествии «Бессмертный полк»

Московским студентам предлагаются места в первом ряду акции «Бессмертный полк» 9 мая. Как стало известно радиостанции «Эхо Москвы» спортивные клубы ряда столичных вузов разместили в социальных сетях соответствующие обращения к учащимся. Инициатива исходит от Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК), — сообщила «Эху Москвы» сотрудник пресс-службы Ассоциации Наталья Токмагашева.

«Поступило определенное предложение, и естественно, наши ребята, которые всегда на подобные инициативы откликаются с большим удовольствием, решили, что будут участвовать в любом случае в этом мероприятии», — сказала она.

В сообщении спортивного клуба МГТУ им.Баумана, имеющемся в распоряжении радиостанции «Эха Москвы», говорится, что студенты получат возможность пройти в первом ряду акции «Бессмертный полк» рядом с президентом России. В сообщении спортивного клуба РАНХиГС в свою очередь отмечается, что количество мест строго ограничено, и для участия необходима предварительная регистрация.

Ассоциация, добавила Н.Токмагашева, — «это организация, которая объединяет студенческие спортивные клубы в стране, и насчитывает 342 клуба, а также существует «пул дружественных организаций» таких, как «Волонтеры Победы», «Волонтеры медики» и др.

Между тем, в столичном отделении Межрегионального исторического движения «Бессмертный полк» «Эху Москвы» сказали, что не имеют никакого отношения к этим приглашениям и предварительной регистрации на акции.