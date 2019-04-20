Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы

Им обещают возможность пройти рядом с президентом Путиным. Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения. В них говорится, что количество мест строго ограничено, а для участия необходима предварительная регистрация. Инициатива исходит от Ассоциации спортивных студенческих клубов России, сообщили «Эху» в пресс-службе ассоциации. Эта организация насчитывает 342 клуба по всей стране.