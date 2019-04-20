В штабе Зеленского объяснили, почему во время дебатов он назвал повстанцами жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР

В штабе кандидата президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему во время дебатов он назвал повстанцами жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Зеленский во время дебатов спросил Порошенко, «правда ли, что конфеты фабрике «Рошен» есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР». Вопрос был не от Владимира, а от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику действующего президента", — отметил в Фейсбуке представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Он также прикрепил скриншот с фрагментами выступления Петра Поршенко, в которых тот сам называл жителей самопровозглашенных республик повстанцами.