Премьер-министр Медведев заявил, что пострадавшим в результате пожара в Забайкалье будет оказана вся необходимая помощь. Он распорядился в случае необходимости доставить пострадавших на лечение в федеральные медицинские центры. МЧС сообщает, что пожары во всех 15-ти населенных пунктах региона потушено. По последним данным, пострадало 27 человек. Сгорело более 80-ти домов, больше трехсот человек лишились своего имущества.