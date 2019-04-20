Больше двух миллионов просмотров набрали в Рунете трансляции дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Больше двух миллионов просмотров набрали в Рунете трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета «Ведомости». Из них 1,5 миллиона просмотров — в социальной сети «Одноклассники». Трансляцию вели несколько российских телеканалов на своих сайтах и каналах в ЮТьюбе.



Между тем, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк считает, что ни Зеленский, ни Порошенко так и не смогли четко и внятно объяснить свои позиции.

По словам Цимбалюка, Зеленскому в любом случае было легче. Поскольку действующего президента критиковать в любом случае проще.