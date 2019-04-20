Полиция Северной Ирландии задержала двух подозреваемых в убийстве журналистки Лайры Макки

Редактор американского издания «Медиагейзер» получила смертельное ранение во время стрельбы, которую могли открыть участники военизированной группировки «Новая ИРА».

По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин. Об этом стало известно из сообщения североирландской полиции, опубликованного в «Твиттере». Это молодые люди 18 и 19 лет, они взяты под стражу на основании закона о противодействии терроризму. Убийство 29-летней Лайры Макки произошло в четверг в ходе беспорядков в Лондондерри в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания. Макки была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках Ирландской республиканской армии. Поздним вечером вооруженный мужчина в маске открыл огонь по полицейским, перестрелка попала в объективы камер мобильных устройств. Макки стояла рядом с автомобилем стражей порядка и получила ранение. По пути в больницу она скончалась. Премьер-министр Тереза Мэй назвала убийство журналистки шокирующим, осудили его и лидеры шести крупнейших политических партий Северной Ирландии.

В полиции Северной Ирландии заявили, что стрельба, в ходе которой погибла Лайра Макки, должна и будет расцениваться как «террористический акт».