Прокуратура США запросила полтора года лишения свободы для Марии Бутиной

Россиянку обвиняют в работе иностранным агентом на территории Соединённых Штатов. Бутина попросила после приговора депортировать её на родину.

В тюрьме Мария Бутина провела 9 месяцев. Прокуратура США добивается для неё вдвое большего срока. Действия россиянки по версии ведомства могут быть частью более масштабной схемы с целью получить информацию, установить отношения и сформировать каналы связи, которые могли быть использованы в интересах России. При этом прокуроры полагают, что Бутина не была шпионом в традиционном смысле этого слова или специально подготовленным офицером разведки. Они утверждают, что россиянка пыталась проникнуть в консервативные политические группировки США с момента избрания президентом Дональда Трампа. В материалах суда также сказано, что Бутина действовала по поручению российского должностного лица. Она это признала. По данным ряда западных СМИ её действиями руководил бывший сенатор и экс-зампред Центробанка Александр Торшин. Прокуратура сначала собиралась просить для Бутиной два года тюрьмы, но изменила позицию с учётом её активного сотрудничества со следствием. Адвокаты рассчитывают, что Бутина получит срок, равный или меньше того времени, что она провела в тюрьме. Сама обвиняемая попросила суд после вынесения приговора депортировать её в Россию. Бутина обязалась в течение 10ти лет не возвращаться в США, сообщает телеканал CNN.

Судья окружного суда Вашингтона Таня Чаткэн, как ожидается, вынесет приговор в следующую пятницу.