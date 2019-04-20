До 27-ми человек выросло число пострадавших от пожаров в Забайкалье

Семь человек находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Пожар затронуло 14 населенных пунктов. Огонь уничтожил 88 домов. Больше трехсот человек лишились своего имущества. Власти Забайкалья объявили о сборе гуманитарной помощи. Нужны продукты, лекарства, теплая одежда.

Ранее МЧС сообщило о том, что пожары ликвидированы. Накануне в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Причина пожаров в Забайкалье связана в основном с деятельностью человека, — рассказал «Эху» руководитель противопожарного проекта Российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По словам Куксина, ситуация с пожарами в регионе продолжает оставаться тревожной.

По словам Куксина, к помощи в тушении пожаров и помощи пострадавшим готовы подключиться многие организации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье. Об этом журналистам сообщил в субботу пресс-секретарь главы кабмина Олег Оспипов.