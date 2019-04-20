В Раменском районе Подмосковья подожгли крупнейшую в России Еврейскую академию Торат Хаим. Как сообщила пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова, при пожаре никто не пострадал. Сгорел склад, где хранились продукты. В поджог произошел минувшим вечером перед началом праздника Песах. На дверях академии нарисовали свастику.

Нападение на еврейскую академию в Подмосковье – это тревожный знак, — считает президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер.

По словам Гербер, антисемитские и в целом ксенофобские настроения в обществе довольно сильны.