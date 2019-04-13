Президент фонда «Холокост» Гербер: Поджог в канун Песаха еврейской академии – это тревожный знак

В канун Песаха неизвестные подожгли В Подмосковье иешивы «Торат Хаим» – академия иудаики – перед самым началом еврейского праздника. Президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер считает данное нападение на еврейскую академию тревожным знаком. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она высказала надежду, что виновные будут непременно найдены, и правоохранительные органы сделают все для поиска.

«То, что это было в первый седер (специальная трапеза), в первый вечер Песеха — это очень характерно, потому что они к этому готовились. И не случайно, что там была нарисована свастика — это знак. Это их открытое высказывание, что подобные антисемитские организации существуют, что они нацисты, что они за эту политику. И таких организаций достаточно», — сказала она.

А.Гербер выразила надежду, что правоохранительные органы найдут виновников этого возмутительного преступления, потому что, по ее мнению, подобные факты нельзя оставлять без внимания.

«Мне кажется, что власти будут предпринимать все возможное для поиска виновных, потому что во власти сейчас по общему отношению к антисемитизму активно отрицательное. С их стороны сейчас нет поддержки подобным открытым антисемитским высказываниям», — отметила президент Фонда.

Однако, по словам А.Гербер, антисемитские и в целом ксенофобские настроения в обществе довольно сильны. «Достаточно будет хоть какого-то малого изменения ситуации, подобные организации появятся уже в открытую, а их много, и главное, что их большинство поддерживают», — сказала А.Гербер.