Петербург оказался городом с самыми дешевыми отелями в России

Это выяснили эксперты сервиса по поиску авиабилетов и отелей Авиасейлс. Они проанализировали стоимость проживания в гостиницах крупных городов. Хостелы при этом не учитывались. Цены в отелях Петербурга начинаются от 513 рублей за ночь. При этом самые дешевые гостиницы находятся в центре города. Второе место поделили четыре города – Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Там сутки в гостинице обойдутся в 600 рублей. На третьем месте Пермь. Москва в этом рейтинге занимает 7-е место: ночь в столичной гостинице стоит 799 рублей с человека, сообщает Интерфакс.