Организаторы Уимблдонского турнира планируют отказаться от знаменитой лотереи по почте и разыгрывать билеты онлайн

Об этом со ссылкой на источники пишет газета Файнэншл таймс. Ежегодно Уимблдон посещает около полумиллиона человек, а большая часть билетов, по традиции, разыгрывается за несколько месяцев в ходе бесплатной лотереи. Нужно заполнить бумажную форму отправить ее по почте вместе с конвертом, маркой и своим адресом. Победители лотереи могут купить несколько билетов на один из шоу-кортов. Перепродавать билеты запрещено. По данным газеты, онлайн-лотерея может заработать в следующем году.