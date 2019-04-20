Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада спецпрокурора Мюллера

Об этом он написал в своем Твиттере. Трамп завил, что доклад по российскому делу был написан 18 злобными демократами-трампоненавистники, все заявления в этом документе сфабрикованы и не соответствуют действительности. Расследование Мюллера президент назвал «незаконно начатой мистификацией, пустой тратой времени, энергии и денег. Если быть точным, — 30 миллионов долларов». Трамп добавил, что подозревает авторов доклада в серьезных преступлениях, возможно, в шпионаже и измене.