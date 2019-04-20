В Архангельске суд отклонил требования активистов признать незаконным запрет демонстрации против мусорных полигонов

Мэрия города не разрешила проводить митинг и демонстрацию в центре Архангельска и не проинформировала организаторов о своем решении в установленный законом трехдневный срок. В таком случае протестные акции считаются автоматически согласованными, — отмечают заявители акции. Однако судья никаких нарушений не увидела и посчитала отказ мэрии законным. Активисты намерены обжаловать постановление в Архангельском областном суде, сообщает региональное интернет-издание «7х7».