В Якутии возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников

Об этом сообщает Интерфакс. В четверг и пятницу в районную больницу обратились 11 детей с одинаковыми симптомами: головная боль, рвота, кишечное расстройство. Как рассказали пострадавшие, в среду они пообедали в школьной столовой, а потом поужинали дома. Первые симптомы отравления у них появились ночью, после чего детей доставили в больницу. Следователи осмотрели школьную столовую, изъяли журналы дневного рациона и образцы пищи.