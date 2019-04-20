Российских моряков, арестованных в Кабо-Верде, заставили взять на борт кокаин под угрозой оружия

Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Веллер, который в пятницу посетил россиян в тюрьме на острове в Сантьяго. Адвокат моряков рассказал, что кокаин был загружен на судно в водах Карибского бассейна. По словам капитана, к кораблю подошли три лодки с вооруженными людьми, которые заставили моряков взять груз на борт. Россияне считают себя невиновными: они не знали, что они перевозили. По словам Веллера, сейчас у россиян статус подозреваемых. Ситуация находится под контролем российского МИДа, сообщает РБК.