В США вынесен пожизненный приговор семейной паре из Калифорнии, державшей в неволе 13 своих детей

Остаток жизни им, скорее всего, предстоит провести в тюремном заключении.

Приговор стал финалом дела, которое потрясло городок Перрис в 100 километрах от Лос-Анджелеса. 57-летний Дэвид Турпин и 50-летняя Луиза Турпин, которые на протяжении многих лет держали в заточении собственных детей, при вынесении приговора плакали. Хозяйка «калифорнийского дома ужасов», как стали называть дом Турпинов, даже сказала: «Я прошу прощения за все, что я сделала и что принесло вред моим детям. Их счастье очень важно для меня». Они признали вину в том, что долгие годы избивали, морили голодом и приковывали к кроватям своих детей в возрасте от двух до 29 лет. «Мои родители забрали у меня всю мою жизнь», — рассказала одна из дочерей, которую назвали Джейн Доу номер 4. В начале 2018-го истощенная 17-летняя девочка, смогла выбраться из дома через окно и позвонить в службу спасения. Полицейские нашли в темном, дурно пахнущем доме, 12 детей, некоторые из которых физически уже вышли из детского возраста, но, очевидно, сильно отставали в развитии. Родители Дэвида Турпина утверждали, что их сын и невестка были глубоко религиозны и обучали своих детей на дому. В школу те никогда не ходили и со сверстниками не общались. Семейная пара одевала детей в одинаковую одежду, одинаково их стригла и выстраивала их по возрасту. По словам соседей, семья ни с кем не поддерживала контактов, а при попытках людей заговорить с ними, Турпины делали вид, что не замечают этого.

Право на обращение за условно-досрочным освобождением теоретически для четы станет возможно через 25 лет.