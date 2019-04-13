В Подмосковье неизвестные подожгли здание крупнейшей в России еврейской духовной академии. Это произошло минувшим вечером перед началом праздника Песах. На дверях иешивы нарисовали свастику и число 88, — об этом сообщает Российский еврейский конгресс на своей странице в Фейсбуке.

В здании в это время находились около шестидесяти человек — учащиеся, раввины и гости, собравшиеся на ритуальную трапезу. Никто из них не пострадал. В результате поджога выгорел склад, где хранились продукты.

Нападение на еврейскую академию в Подмосковье – это тревожный знак, — считает президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер.

По словам Гербер, антисемитские и в целом ксенофобские настроения в обществе довольно сильны.