Президент Украины Петр Порошенко осудил своего оппонента на дебатах, Владимира Зеленского, за слова о воюющих в Донбассе. Порошенко после дебатов позвонил госсекретарю США Майку Помпео и рассказал ему, что Зеленский использовал термины «повстанцы», «ЛНР» и «ДНР». По мнению Порошенко, этих людей стоило бы называть «служащими российских оккупационных войск в Донбассе». Об этом сообщается на сайте президента Украины. Как отреагировал на это госсекретарь США, не уточняется.