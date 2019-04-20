В Северной Ирландии задержали подозреваемых в убийстве журналистки американского издания «Медиагейзер» Лайры Макки, сообщает ТАСС. Журналистка погибла во время массовых беспорядков в городе Дерри. Задержаны двое мужчин. Одному из них 18 лет, другому – 19. Полиция квалифицировала стрельбу и убийство женщины как теракт, говорится в сообщении полиции в Твиттере. По данным следствия, молодые люди стреляли в полицейских и попали в стоявшую поблизости Макки. Очевидцы прислали фото— и видеозаписи с места преступления, чтобы помочь расследованию.