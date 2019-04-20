В Екатеринбурге уволили медсестру, организовавшую благотворительный сбор подгузников для новорождённых

Такое решение в больнице объяснили тем, что сбор средств гигиены «опозорил учреждение».

Медсестру из Екатеринбурга попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию при полном отсутствии этого желания. Поводом ко всему стала активность девушки на ниве волонтерства – медицинский работник среднего звена организовала благотворительный сбор одежды для грудничков, находящихся в стационаре без родителей. Объявление об этом она разместила в одном из приложений для молодых мам. Больница обвинила девушку в мошенничестве, а бывшие коллеги подозревают ее в воровстве детских пустышек. После того, как непосредственная начальница медсестры увидела сообщение в интеренте, женщину вызвали на работу из больничного, где главная медсестра и юрист сообщили, что она опозорила больницу, учреждение не нуждается ни в памперсах, ни в салфетках, ни в лекарствах. При этом сама девушка утверждала, что работая непосредственно в отделении периодически сталкивалась с нехваткой самого необходимого. По словам девушки, которые приводит РИА Новости, одной из причин её увольнения было названо то, что детей, для которых собирала вещи, она назвала «отказниками», хотя такие в больнице бывают относительно не часто. Кроме того, сбор лекарств от частных лиц по закону невозможен.

После увольнения девушки из больницы, все собранные вещи были переданы волонтерами в дом ребенка в городе Ревда. Это населенный пункт в часе езду от Екатеринбурга.