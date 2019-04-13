Больше двух миллионов просмотров набрали трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского

Больше двух миллионов просмотров набрали в Рунете трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета «Ведомости». Трансляцию вели несколько российских телеканалов на своих сайтах и каналах в ЮТьюбе.

Между тем, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк считает, что ни Зеленский, ни Порошенко так и не смогли четко и внятно объяснить свои позиции.