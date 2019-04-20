В Ростове-на-Дону присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве военных в республике в 2000 году

Решение присяжные в Северо-Кавказском окружном военном суде выносили семь часов. После оправдательного вердикта уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Эта мера будет действовать до приговора суда. Жена Бекмурзаева во время оглашения вердикта потеряла сознание, не выдержав напряжения, пишет газета Коммерсант. Чеченца обвиняют в убийстве сотрудника ФСБ и ещё двух военных на авторынке в Урус-Мартане осенью 2000 года. По версии следствия Бекмурзаев якобы расстрелял военных в упор из пистолета, подойдя к ним сзади. Их оружие он похитил и скрылся. Вскоре чеченец, как утверждает сторона обвинения, вступил в группировку, которая нападала на военных и правоохранителей. После убийства в июне 2001 полевого командира Арби Бараева, которому боевики подчинялись, Бекмурзаев вернулся в родной Урус-Мартан и много лет проработал таксистом. Его задержали в позапрошлом году, супруга чеченца просила разобраться в деле главу республики Кадырова. Женщина утверждала, что её муж – отец пятерых детей к убийствам силовиков непричастен. Обвиняемый попросил о рассмотрении дела присяжными.

Источник интернет-издания «Кавказский узел» ранее сообщал, что Бекмурзаеву в случае признания вины может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако адвокату обвиняемого Мураду Мусаеву удалось убедить присяжных в невиновности фигуранта дела.