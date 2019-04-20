Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии. Это стало ответом на расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США. Доклад называется «Рашагейт-истерия. Дело о серьезной русофобии» и состоит из 120 страниц. В нем отмечается, что с 2016 года только в самых крупных американских СМИ появилось больше 8 тысяч антироссийских публикаций. По мнению авторов доклада, расследование Мюллера не доказало ни вмешательство России в выборы, ни сговор российской стороны с командой Трампа, сообщает ТАСС.