До 27-ми человек выросло число пострадавших от пожаров в Забайкалье

Семь человек находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Пожар затронуло 14 населенных пунктов. Огонь уничтожил 88 домов. Больше трехсот человек лишились своего имущества. Власти Забайкалья объявили о сборе гуманитарной помощи. Нужны продукты, лекарства, теплая одежда.

Ранее МЧС сообщило о том, что пожары ликвидированы. Накануне в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.