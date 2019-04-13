Сегодня в Москве снова проходит субботник

На прошлой неделе, по данным городских властей, в уборке города участвовало полтора миллиона человек. В мэрии сообщают, что вся информация о субботниках размещена на сайтах префектур и районных управ. Инструменты для уборки, фартуки, перчатки и мешки для мусора можно получить на месте проведения работ.

Между тем, в некоторых регионах России работодатели принудительно собирают людей на субботники. Об этом в эфире «Эха» рассказал наш слушатель из Тольятти Сергей.

Некоторые слушатели считают, что традиция субботников – это пережиток советской эпохи.