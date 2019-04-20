В США обвинение рекомендовало суду приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам тюрьмы

В декабре девушка пошла на сделку с американским следствием, а ее адвокаты рассчитывают на освобождение подзащитной после оглашения приговора.

Рассмотрение дела с обвинениями в работе иностранным агентом в адрес 30-летней россиянки подошло к стадии, когда стороны заявляют о сроках наказания. Прокуратура запросила для нее 18 месяцев тюрьмы. В документах ведомства сказано о надеждах на «то, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации». Обвинение считает, что действия Бутиной «были частью широкой схемы России по сбору информации и установлению каналов связи, которые могли бы быть использованы в интересах» Москвы. Защита рассчитывает на то, что суд депортирует россиянку на родину. Дело в том, что Бутина признала себя виновной и согласилась с тем, что «действовала как незарегистрированный агент», пытаясь проникнуть в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. Поэтому она отказалась от проведения судебного процесса. При отсутствии этого признания ей могло бы грозить многолетнее тюремное заключение.

В рекомендациях прокуратуры США говорится, что риски от ее действий для США грозили «ущербом для внутренних политических процессов и интересов американской внешней политики».

Мария Бутина провела в заключении уже 9 месяцев. Приговор ей должны вынести менее чем через неделю, в пятницу 26 апреля.