В Подмосковье неизвестные подожгли крупнейшую в России еврейскую духовную академию

На двери учебного заведения оставили свастику. При пожаре никто не пострадал.

Академию Торат Хаим в Раменском районе злоумышленники подожгли вчера перед началом главного иудейского праздника Песах. Огонь уничтожил хранилище с кошерным мясом, рассказал агентству РИА раввин духовного учебного заведения Мойше Лебель. В тот момент, когда неизвестные подожгли здание иешивы, в ней находилось 60 человек: студенты, раввины, гости. Они пришли на ритуальную трапезу по случаю праздника. Никто из них не пострадал. Позже на входной двери учебного заведения обнаружили нарисованную свастику и число 88. Правоохранители ищут тех, кто устроил поджог. Через несколько дней к расследованию подключится и руководство академии. Никаких угроз перед пожаром в её адрес не поступало, сообщила пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова агентству ТАСС. Возле крупнейшего в России еврейского учебного заведения усилят меры безопасности. Пока на неделю, на период праздника. Академия работает уже 30 лет. Она специализируется на углублённом изучении Торы и законов еврейской жизни.

Пресс-служба главного раввина Москвы обещала предоставить подробную информацию о случившемся сегодня вечером.