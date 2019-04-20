В Москве открывается очередной сезон городского проката велосипедов

В этом году в столице должно открыться около ста новых станций аренды велосипедов. Все они полностью заработают уже к середине предстоящей недели.

Система городского велопроката работает в Москве шесть лет. По прогнозам, количество прокатов в этом сезоне превысит 5 миллионов, но как заявил недавно мэр Сергей Собянин, сам подход к сервису, возможно предстоит изменить. Велосипеды вскоре можно будет отставлять не только на станциях проката, но и на специальных парковках. Ну а сегодня, как и в прошлые годы, велопрокат начнет работать в тестовом режиме. Стоимость аренды велосипеда сохранилась неизменной с 2014 года. Поездки длительностью до получаса остаются бесплатными, зарегистрироваться можно на сайте velobike.ru, через мобильное приложение или на специальном терминале — регистрация проходит в онлайн-режиме. Кроме того, можно привязать карту «Тройка» и использовать её для доступа к велосипеду. Кстати, сегодня для тех у кого есть свой собственный велосипед, в пойме реки Яузы пройдет первый в этом году велосубботник.

Московский велопрокат на сегодня является одним из крупнейших в мире. С этого года горожанам будет доступно 530 станций и более пяти тысяч велосипедов. Система общественного велопроката в столице будет работать традиционно до конца октября.