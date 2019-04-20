В Екатеринбурге уволили медсестру, которая организовала благотворительную акцию

Она устроила сбор вещей для новорожденных детей, находящихся в стационаре без родителей, — сообщает издание TJournal. Объявление девушка опубликовала в Интернете в сообществе для молодых родителей, об этом сообщили главной медсестре больницы, после чего началось разбирательство. Медсестру обвинили в том, что она наносит ущерб репутации больницы. Ее также заподозрили в краже пустышек и упрекнули в том, что собранные вещи в больницу она так и не передала.

Девушка пояснила, что её вынудили уволиться на следующий день после сбора вещей, и всё, что удалось собрать, она передала в дом ребёнка в Ревде.