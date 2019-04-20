В США прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину

Она была арестована по обвинению в работе иностранным агентом и признала вину в заговоре против США под руководством некоего российского чиновника.

Сторона обвинения отметила, что действия Бутиной были частью более широкой схемы по сбору информации и установлению отношений и каналов связи, которые могли использоваться в интересах России.

Адвокаты попросили суд освободить Бутину после оглашения приговора, так как уже девять месяцев провела в заключении и сотрудничала со следствием.

Приговор Бутиной должны вынести в пятницу, 26 апреля.