Более 2500 библиотек, музеев и театров по всей России примут участие в стартующей сегодня акции «Библионочь-2019»

Многие мероприятия будут проходить на протяжении всей субботы, а ряд библиотек оставят свои двери открытыми по меньшей мере до полуночи.

Тема акции «Библионочь» приурочена к проводимому в России Году театра. Многие учреждения подготовят и специальные программы, посвященные 210-летию Гоголя. В Российской государственной библиотеке проведут экскурсии в основное книгохранилище – это святая святых, в обычные дни сюда не пускают ни под каким предлогом, здесь же состоятся вечер ретромузыки и лекция «Грим в театре и кино начала ХХ века». На официальном сайте «Библионочи» сегодня будут подведены итоги масштабного литературного флешмоба #ЧитайЗаМной, в рамках которого участники читали на камеру отрывки из любимых литературных произведений. «Театральная Библионочь» пройдет в кинотеатре «Иллюзион». Здесь всю ночь на большом экране будут показывать записи известных театральных постановок в высоком разрешении – в 22:00 все начнется с лондонской постановки «Короля Лира» с Иэном МакКелленом в главной роли и продолжится «Франкенштейном» в постановке Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем.

Акция «Библионочь» традиционно проходит в России в апреле и в этом году проводится уже в восьмой раз.