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09:00, 20 апреля 2019

Режиссер Роман Полански подал в суд на Академию киноискусств и наук США за то, что его исключили из организации

Он требует восстановить свое членство, сообщает телеканал NBC News. Иск подан в Верховный суд Лос-Анджелеса. В нем отмечается, что организация нарушила свои собственные правила. Полански требует беспристрастное слушание, сообщил изданию Variety его адвокат Харланд Браун. Он отметил, что режиссера «вышвырнули анонимным письмом», решение «не опирается на выводы, а выводы не подтверждаются доказательствами». В свою очередь представитель Академии утверждает, что процедуры были справедливыми и разумными.

Полански год назад исключили из Академии из-за обвинений в сексуальных домогательствах.



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