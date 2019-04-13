Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Одного из богатейших людей России задержали накануне утром по подозрению в хищении 7,5 миллиардов рублей.



Задержание Алексея Хотина может быть связано с коррупционным следом, оставшимся в архивах операций банка Югра. Его задержание могло быть напрямую санкционировано Центробанком, такое мнение «Эху» высказал экономист Михаил Хазин.

Ходят споры о законности отзыва лицензии у банка Югра, и активность вокруг банкротства кредитной организации по-прежнему высока, отметил Михаил Хазин.