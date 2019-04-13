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Эксклюзив Эха 09:00, 20 апреля 2019

На Украине сегодня «день тишины» перед вторым туром президентских выборов

Согласно закону, любая агитация запрещена.

За пост главы государства будут бороться действующий президент Петр Порошенко и руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, он лидировал в первом туре. Голосование пройдет в воскресенье. Накануне кандидаты провели дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Они обсудили внутреннюю и внешнюю политику, коррупцию, отношения с олигархами и ситуацию в Донбассе. Владимир Зеленский обвинил Петра Порошенко в том, что тот не выполняет своих обещаний. Действующий глава государства заявил, что страной не может управлять человек без политического опыта.

Выступление Владимира Зеленского на дебатах было более убедительным, чем у действующего президента Петра Порошенко. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Украинцы устали от нагнетания страхов и паранойи, поэтому для успешного выступления Порошенко следовало бы избрать другую тактику, считает Вадим Карасев.



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