Пассажирский автобус попал в крупное ДТП в Казахстане

По меньшей мере 11 человек погибли, 32 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны. Авария произошла в Жамбылской области на 181 км трассы Алматы-Ташкент.

«Тойота Камри» столкнулась с припаркованным вдоль дороги грузовиком. Пассажирский автобус, попытался избежать столкновения, но опрокинулся.

На место происшествия выехало руководство области, прокурор, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны. В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники, в том числе вертолеты.