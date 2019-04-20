Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лиги

В первой встрече дня «Уфа» примет тульский «Арсенал». Стартовый свисток на стадионе «Нефтяник» прозвучит в 11:30.

В 14 часов «Оренбург» примет «Ростов».

В 16:30 на «Арене-Химки» встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны «Локомотив» примет московский ЦСКА.

Игровой день завершится в Краснодаре, где одноименная команда примет лидера чемпионата — петербургский «Зенит». Начало в 21:00.