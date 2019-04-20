Посольство РФ в США подготовило доклад, в котором приведены примеры необоснованных обвинений о вмешательстве в выборы

Посольство России в США подготовило доклад, в котором приведены примеры необоснованных обвинений во вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. Там также перечислены действия российских дипломатов, чтобы опротестовать обвинения Вашингтона. Минюст США в четверг обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится, что Москва пыталась оказывать воздействие на ход избирательной кампании 2016 года. При этом, расследование не выявило сговора Дональда Трампа с Россией.