Протестующим в Париже запретили приближаться к пострадавшему от пожара собору Нотр-Дам

Впрочем, активисты движения «желтых жилетов» обещают сегодня вновь выйти на улицу.

Для части участие в демонстрациях каждые выходные стало рутиной. Акции начались в ноябре. Сначала на митингах выступали против повышения цен на топливо. Позже стали требовать отставки президента Макрона. Протестные выступления не всегда завершались гладко. Вандалы неоднократно громили витрины, жгли и переворачивали машины портили памятники, на что получали жесткий силовой ответ от власти.

Пожар в соборе Парижской Богоматери, на реставрацию которого уже собрали миллионы евро и восстановление которого займет не менее пяти лет – не повод отказываться от политической борьбы в уличном формате. Столкновения с полицией не исключены. Власти запретили собираться возле храма, где продолжается сбор следов и доказательств в рамках уголовного дела.

Демонстрации запрещены будут и на Елисейских полях.