Сегодня на Украине день тишины перед вторым туром президентских выборов. Голосование состоится завтра. В первом туре с большим отрывом лидировал Владимир Зеленский.

Многие жители Украины проголосуют за Владимира Зеленского, потому что устали от правления Петра Порошенко. При этом у Зеленского нет достаточного опыта для решения проблем в стране. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Дмитрий Глуховский. Зеленский не обладает ресурсами и влиянием, чтобы вести грамотную и уверенную политику, считает Дмитрий Глуховский.