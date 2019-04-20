Полтора десятка городов и сел пострадали в Забайкалье от пожаров

Предварительно причиной возгораний стали поджоги сухой травы.

Природные пожары в Забайкалье серьезно усилились на фоне теплой сухой погоды и сильного ветра. По данным сайта космического мониторинга, огнем охвачен в основном юг региона. Со стороны Монголии дует ветер со скоростью до 30 м/с, который продолжает раздувать пламя. Этот же ветер мешает тушить пожары с помощью авиации. Хотя, как сообщает «Интерфакс», два самолета и пара вертолетов готовы к вылету, им запрещен взлет из-за погодных условий. Еще одна сложность – забор воды. Поскольку большая часть озер и рек до сих пор находится подо льдом, воздушные судна можно заправлять только на аэродромах.

Из-за плотного дыма, окутавшего часть Забайкалья, не всегда можно разобраться, что на самом деле происходит в той или иной части региона. Это вынудило следователей начать проверку по факту публикаций, которые могут не соответствовать реальному положению дел. Между тем в социальных сетях множатся видеоролики, снятые очевидцами из районов бедствий. На кадрах видно, как стена огня подходит к населенным пунктам, а дым заволакивает небо.

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае возросло до 23. Семеро госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Пожары коснулись 14 населенных пунктов. Повреждены более 150 домов, в том числе сотня жилых. Почти 300 человек потеряли имущество. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В качестве причины власти называют пал травы и человеческий фактор. Два возгорания пришли из-за границы.