Суд Лимы принял решение о предварительном заключении на 36 месяцев бывшего президента Перу Педро Пабло Кучински

Он является фигурантом уголовного дела о коррупции. Ранее его заключили под стражу сроком на 10 дней.

В конце 2017 года стало известно, что с 2004 по 2013 год бразильская строительная корпорация «Одебрехт» перевела фирмам, связанным с Кучински — тогда он был министром экономики и премьер-министром, около 5 миллионов долларов в качестве вознаграждения за «консультационные услуги». Политик отвергает обвинения в получении взяток. Год назад Конгресс принял отставку Кучински с

поста главы государства.

На этой неделе другой экс-президент Перу Алан Гарсия покончил с собой, когда его пришли арестовывать по делу о коррупции.