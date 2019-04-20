Поддержка американцами Трампа снизилась до минимума этого года после публикации отредактированного доклада Мюллера
Поддержка американцами президента Дональда Трампа снизилась до минимума этого года после публикации отредактированного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера. Такие данные приводит Reuters по итогам опроса общественного мнения, проведенного агентством совместно с исследовательской службой Ipsos. Сейчас главу государства поддерживают 37% взрослого населения Соединенных Штатов, тогда как 15 апреля таковых было 40%. Таким образом сохраняется тенденция на снижение поддержки президента, которая наметилась после публикации 24 марта краткого отчета по итогам доклада Мюллера. Тогда опрос показал, что положительно работу Трампа оценивают 43% взрослых американцев.